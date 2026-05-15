Cara Cek Arus Listrik Bocor Apa Tidak Melalui kWh Meter PLN

JAKARTA - Cara cek arus listrik bocor apa tidak melalui kWh meter PLN. Kebocoran listrik menjadi masalah yang sering dialami pengguna layanan listrik prabayar maupun pascabayar.

Akan tetapi, banyak juga pengguna listrik yang tidak sadar bahwa listriknya mengalami kebocoran. Kejadian ini tentunya akan sangat merugikan karena dapat memberatkan tagihan listrik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ini Cara Mudah untuk Cek Kebocoran Listrik yang bikin tagihan listrik anda bengkak secara tiba-tiba yang dirangkum Okezone, Jumat (15/5/2026):

Cara cek arus listrik bocor melalui kWh meter prabayar PLN adalah dengan mematikan seluruh alat elektronik, menurunkan MCB meteran, lalu menekan kode 44 kemudian Enter.

Jika layar menunjukkan angka selain 0 (nol), berarti terjadi kebocoran arus listrik