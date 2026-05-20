Peran Pajak Tingkatkan Kualitas Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Daerah

JAKARTA — Peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan Kota Jakarta dinilai tidak lepas dari peran penerimaan pajak daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menegaskan bahwa pajak daerah menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kelayakan hidup kota.

“Pajak daerah adalah tulang punggung pembangunan Jakarta. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat kembali lagi dalam bentuk layanan publik, infrastruktur, dan program sosial yang langsung dirasakan warga,” ujar Morris Danny, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas kota yang tercermin dari berbagai indikator juga tidak terlepas dari optimalisasi penerimaan daerah yang kemudian dikembalikan untuk pembangunan.

“Ketika penerimaan pajak daerah meningkat dan dikelola dengan baik, dampaknya langsung terlihat pada peningkatan kualitas layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi,” tambahnya.