OJK: 71 Perusahaan Antre IPO, Totalnya Tembus Rp49,84 Triliun

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengungkapkan hingga awal Mei 2026 setidaknya ada 71 perusahan yang berencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hasan menjelaskan, ke 71 perusahan tersebut saat ini dalam tahap proses penilaian sebelum mendapatkan perizinan dari OJK. Adapun potensi total penghimpunan dana dari para perusahan tersebut tembus Rp49,84 triliun.

"Di awal Mei, kami masih mencatat ada 71 rencana penawaran umum yang berada dalam pipeline perizinan, dengan potensi penghimpunan dana tambahan sekitar Rp49,84 triliun," ujarnya dalam MNC Forum di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026).

Hasan mengatakan kondisi ini mencerminkan bahwa pasar modal masih menjadi sarana yang efektif untuk penghimpunan dana dan sumber pembiayaan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha.

Ia menyebut, hingga April 2026 total pendanaan yang diperoleh korporasi di pasar modal totalnya mencapai Rp56,35 triliun. Meski belum menunjukan pertumbuhan, namun angka tersebut dianggap masih cukup stabil jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

"Pertumbuhan investor domestik tahun ini mencapai titik tertinggi. Per hari ini jumlah investor sudah lebih dari 27 juta investor, sementara pada akhir tahun lalu masih berada di kisaran 20 jutaan. Artinya sudah ada tambahan lebih dari 7 juta investor baru," lanjut Hasan.

Pada kesempatan yang sama, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan pasar modal merupakan instrumen pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. Sebab perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan.