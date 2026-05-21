Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK: 71 Perusahaan Antre IPO, Totalnya Tembus Rp49,84 Triliun 

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |20:21 WIB
OJK: 71 Perusahaan Antre IPO, Totalnya Tembus Rp49,84 Triliun 
MNC Forum ke-82 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengungkapkan hingga awal Mei 2026 setidaknya ada 71 perusahan yang berencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Hasan menjelaskan, ke 71 perusahan tersebut saat ini dalam tahap proses penilaian sebelum mendapatkan perizinan dari OJK. Adapun potensi total penghimpunan dana dari para perusahan tersebut tembus Rp49,84 triliun. 

"Di awal Mei, kami masih mencatat ada 71 rencana penawaran umum yang berada dalam pipeline perizinan, dengan potensi penghimpunan dana tambahan sekitar Rp49,84 triliun," ujarnya dalam MNC Forum di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026).

Hasan mengatakan kondisi ini mencerminkan bahwa pasar modal masih menjadi sarana yang efektif untuk penghimpunan dana dan sumber pembiayaan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. 

Ia menyebut, hingga April 2026 total pendanaan yang diperoleh korporasi di pasar modal totalnya mencapai Rp56,35 triliun. Meski belum menunjukan pertumbuhan, namun angka tersebut dianggap masih cukup stabil jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. 

"Pertumbuhan investor domestik tahun ini mencapai titik tertinggi. Per hari ini jumlah investor sudah lebih dari 27 juta investor, sementara pada akhir tahun lalu masih berada di kisaran 20 jutaan. Artinya sudah ada tambahan lebih dari 7 juta investor baru," lanjut Hasan. 

Pada kesempatan yang sama, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan pasar modal merupakan instrumen pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan. Sebab perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/278/3215955/bei-JZW2_large.jpg
BEI Catat 15 Perusahaan Antre IPO, Mayoritas Aset Jumbo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/278/3210260/ipo-b6wx_large.jpg
BSA Logistics (WBSA) Bidik Dana hingga Rp306 Miliar Lewat IPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/278/3202814/bei-rl9t_large.jpg
Benarkah IPO Buat Perusahaan Hilang Kendali? Ini Penjelasan BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/278/3189795/ipo_bei-xPZQ_large.jpg
OJK Ungkap Penyebab Jumlah IPO Turun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/278/3183883/ipo_bei-EL1e_large.jpg
3 Perusahaan Bakal Masuk Pipeline IPO di Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173289/ipo_emiten_di_bei-POd4_large.jpeg
Tunggu Skema Investasi dari Danantara, Inalum Tunda Rencana IPO
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement