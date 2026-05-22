Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Usul Penanganan Truk ODOL di Tol Pakai Skema Mirip Bagasi Pesawat, Bisa Jadi Pendapatan BUJT

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |21:12 WIB
Menhub Usul Penanganan Truk ODOL di Tol Pakai Skema Mirip Bagasi Pesawat, Bisa Jadi Pendapatan BUJT
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan skema penerapan tarif untuk truk Over Dimension Over Load. (Foto: Okezone.com/BKIP)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusulkan skema penerapan tarif untuk truk Over Dimension Over Load (ODOL) di jalan tol, mirip dengan biaya tambahan bagasi yang saat ini berlaku di industri maskapai penerbangan. Nantinya, setiap truk yang melintas di jalan tol dan melebihi ketentuan muatan akan dikenakan biaya tambahan.

Biaya tambahan tersebut akan menjadi sumber pendapatan baru bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Kita sedang menunggu kesiapan BUJT untuk menerapkan hal tersebut. Kan perlu menggunakan kamera tambahan untuk mengukur apakah truk tersebut terindikasi kelebihan muatan atau tidak,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menhub berharap adanya sumber pendapatan baru bagi BUJT dapat meningkatkan arus kas (cash flow) badan usaha untuk memperbaiki kualitas jalan. Sebab, selama ini kerap dikeluhkan bahwa truk ODOL menyebabkan jalan tol cepat mengalami kerusakan.

Namun demikian, Menhub mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun aturan pelaksana kebijakan tersebut, apakah nantinya akan berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Pekerjaan Umum yang saat ini menjadi pemangku kebijakan industri jalan tol.

Sebab, menurutnya masih perlu perhitungan terkait komponen besaran tambahan biaya yang akan dikenakan kepada operator truk. Dengan demikian, truk yang kelebihan muatan tetap diperbolehkan beroperasi, namun dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218622//truk_odol-reA8_large.jpeg
Uji Coba Penertiban ODOL, Kemenhub: Hampir 100 Ribu Kendaraan Angkutan Barang Melanggar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216894//truk_odol-E5cq_large.png
Uji Coba Penertiban ODOL Dimulai 1 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211226//menhub_dudy-2EPQ_large.png
Pemerintah Bakal Bangun Taksi Air di Bali, Butuh Investasi Rp1,21 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210743//truk_angkutan_barang-oAhr_large.png
Kemenhub: Pelanggaran Muatan dan Dokumen Dominasi Razia Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208741//menhub_dudy-BwVJ_large.jpg
Menhub Sebut Pembatasan Truk Sumbu 3 Berlaku hingga 29 Maret 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/320/3208482//truk-bqm9_large.jpg
Truk Dilarang Melintas hingga 29 Maret saat Arus Balik Lebaran, Ada Sanksi Berat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement