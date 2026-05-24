KOTA Bangun Urbanova di Surabaya, Bidik Pasar Mahasiswa dan Pekerja

JAKARTA - PT DMS Propertindo Tbk (KOTA) mengembangkan kawasan terpadu Urbanova di Surabaya Timur. Proyek ini menjadi langkah strategis dalam membangun Edu Hub pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pendidikan, hunian, bisnis, hingga lifestyle dalam satu kawasan modern dan terhubung.

Pengembangan Urbanova dinilai sejalan dengan tren mixed-use development yang saat ini semakin diminati pasar, khususnya kawasan dengan captive market kuat dan potensi recurring ecosystem jangka panjang.

Direktur Utama Mohammad Prapanca mengatakan, Urbanova bukan sekadar proyek properti konvensional, melainkan sebuah ekosistem kota masa depan yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Urbanova kami kembangkan sebagai kawasan yang mengintegrasikan pendidikan, bisnis, lifestyle, dan hunian dalam satu konektivitas kawasan. Kami melihat kebutuhan terhadap kawasan seperti ini akan terus meningkat ke depan,” ujar Prapanca dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Menurut Perseroan, konsep Edu Hub memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan kawasan karena pendidikan kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat akademik, tetapi juga menjadi katalis inovasi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan komunitas. Urbanova disebut terinspirasi dari sejumlah kawasan global seperti One-North, Dubai Knowledge Park, hingga kawasan teknologi berbasis pendidikan di Boston.

Sentimen positif lainnya datang dari langkah Perseroan yang telah menandatangani Nota Kesepahaman kerja sama operasi dengan PT Art Design Indonesia (ADI) guna mempercepat pengembangan kawasan Urbanova. Kolaborasi strategis ini dinilai dapat memperkuat kapasitas pengembangan proyek sekaligus membuka peluang value creation yang lebih besar bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan.