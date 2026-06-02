IHSG Tancap Gas, Dibuka Menguat ke 6.210

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham naik 1,35 persen ke level 6.210.

Semenit berjalan perdagangan, Selasa (2/6/2026), IHSG melanjutkan penguatan 1,40 persen ke level 6.213, dengan 285 saham di zona hijau, 258 melemah, dan 416 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp2,1 triliun dengan volume 1,9 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 0,90 persen ke level 616, indeks JII melemah 0,42 persen ke level 380, indeks MNC36 menguat 0,23 persen ke level 270, dan IDX30 naik 0,65 persen ke level 349.

Untuk indeks sektoral, yang berada di zona hijau antara lain energi, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, dan teknologi. Sementara itu, yang melemah adalah konsumer non-siklikal, keuangan, transportasi, dan kesehatan.

Tiga saham yang masuk jajaran top gainers antara lain PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Indo Premier Investment Management Tbk (XIIF), dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

Sedangkan top losers dihuni oleh PT Prima Globalindo Logistik Tbk (PPGL), PT Bank Ina Perkasa Tbk (BINA), dan PT Trans Power Marine Tbk (TPMA).





(Feby Novalius)

