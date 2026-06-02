DEN Ungkap Pelemahan Rupiah Melandai pada Juli 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |22:11 WIB
Rupiah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini terus menjadi sorotan tajam. Namun, fenomena ini dinilai tidak boleh dilihat secara parsial karena merupakan bagian dari gejolak ekonomi yang juga melanda negara-negara di kawasan Asia.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luthfi Ridho, mengungkapkan pergerakan rupiah saat ini memiliki pola yang serupa dengan negara-negara peers seperti India, Filipina, dan Thailand. Meski secara persentase perubahan rupiah terlihat paling dalam, secara umum mata uang negara-negara tersebut juga berada dalam posisi tertekan akibat sentimen global.

Luthfi menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak hanya datang dari faktor eksternal, melainkan juga dipicu oleh lonjakan permintaan dolar di dalam negeri. Situasi yang ia sebut sebagai "sentimen domestik" ini terjadi akibat beberapa peristiwa besar yang jatuh pada waktu yang bersamaan.

"Nah domestik di sini itu terjadi karena berbagai macam event tersebut. Pertama ada dividen, bayar-bayar dividen dari sektor swasta, lalu ada musim haji, lalu ada impor BBM," ujar Luthfi dalam siaran langsung acara Rakyat Bersuara iNews TV di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Luthfi menekankan soal setiap hari pemerintah terus berupaya merumuskan kebijakan agar iklim usaha (business climate) dan kemudahan berbisnis di Indonesia semakin membaik. 

Meski saat ini rupiah sedang tertekan, ia optimis tekanan tersebut akan mulai melandai secara fundamental pada bulan Juli mendatang, seiring dengan selesainya periode pembayaran dividen kepada investor asing.

"Nah menurut kita secara fundamental ini nanti akan melandai di sekitar bulan Juli ketika event bayar dividen selesai Dividen, naik. Nah ini dividen itu adalah rencana pembayaran dividen. Ini adalah duit yang mau dibayarkan oleh Indonesia ke investor-investornya," katanya.

 

Kepala BP Taskin Sebut Prabowo Incar Dolar Sehat Lewat Penguatan Ekspor
