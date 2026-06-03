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IHSG Siang Ini Anjlok 4 Persen, Terjun Bebas ke 5.900

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |11:24 WIB
IHSG Siang Ini Anjlok 4 Persen, Terjun Bebas ke 5.900
IHSG Siang Ini Anjlok 4 Persen, Terjun Bebas ke 5.900 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 255,9 poin atau 4,13 persen ke level 5.937 pada pukul 11.00. Pada perdagangan siang ini, IHSG menyentuh level terendahnya 5.936,05. 

Pada pembukaan tadi pagi, IHSG berbalik melemah 0,91 persen ke 6.140, dengan 198 saham di zona hijau, 380 melemah, dan 381 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp2,1 triliun, dengan volume 3,09 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,28 persen ke 617, indeks JII melemah 0,26 persen ke 376, indeks MNC36 melemah 0,17 persen ke 269, dan IDX30 melemah 0,21 persen ke 348.

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau seperti energi, properti, industri dan kesehatan. Sisanya seperti konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, teknologi, konsumer non siklikal, keuangan, transportasi, masih melemah.

(Dani Jumadil Akhir)

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