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S&P Sematkan Rating BBB ke Danantara, Setara Peringkat Kredit Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |13:57 WIB
S&P Sematkan Rating BBB ke Danantara, Setara Peringkat Kredit Indonesia
Danantara (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings menetapkan peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Sementara Outlook atau prospek peringkat ditetapkan stabil, setara peringkat Kredit Pemerintah Indonesia. 

Dalam laporan yang diterbitkan pada 3 Juni 2026, S&P menyamakan peringkat DIM dengan peringkat kredit Indonesia, yakni BBB/Stable/A-2, karena menilai terdapat kemungkinan yang hampir pasti pemerintah akan memberikan dukungan luar biasa kepada perusahaan apabila dibutuhkan.

"Kami percaya bahwa PT. Danantara Investment Management (DIM) memainkan peran penting dalam prioritas pembangunan Indonesia, termasuk meningkatkan nilai jangka panjang aset pemerintah dan mendukung investasi pemerintah dalam proyek-proyek strategis," tulis S&P Global Ratings mengutip laman resminya, Rabu (3/6/2026).

Menurut lembaga pemeringkat tersebut, hubungan antara Danantara dan pemerintah dinilai sangat erat. Selain karena pemerintah merupakan pemilik penuh BPI Danantara, pemerintah juga memiliki pengawasan langsung terhadap rencana kerja dan anggaran lembaga tersebut melalui DPR serta Dewan Pengawas yang beranggotakan sejumlah menteri koordinator, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara.

S&P juga menegaskan tidak memberikan penilaian profil kredit mandiri (stand-alone credit profile) kepada DIM karena faktor utama yang mendasari peringkat tersebut adalah ekspektasi kuat terhadap dukungan pemerintah.

"Karena dukungan pemerintah menjadi faktor utama, kami menyamakan peringkat DIM dengan peringkat kredit negara Indonesia," tulis S&P.

 

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