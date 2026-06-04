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Rencana Impor Susu dan Daging Sapi dari Prancis, Mendag: Kalau Surplus, Tak Perlu

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |18:19 WIB
Rencana Impor Susu dan Daging Sapi dari Prancis, Mendag: Kalau Surplus, Tak Perlu
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan Indonesia tidak perlu melakukan impor pangan apabila stok pangan nasional tersedia dalam jumlah surplus. (Foto: okezone.com)
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JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan Indonesia tidak perlu melakukan impor pangan apabila stok pangan nasional tersedia dalam jumlah surplus. Pernyataan tersebut merespons keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang impor susu dan daging sapi dari Prancis.

Budi menekankan, tawaran penjualan berbagai komoditas, termasuk pangan, dari negara lain merupakan hal yang wajar. Begitu pula dengan Prancis yang menawarkan produk pangannya ke Indonesia.

"Pada prinsipnya kan, kalau kita (stok pangan nasional) surplus, ya kita enggak impor. Jadi, yang namanya orang jualan kan, setiap negara juga punya produk yang ditawarkan ke negara lain," kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, keran impor komoditas pangan tetap dibuka pemerintah. Hal itu tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun tambahan pasokan dari impor.

"Tapi kan kita (impor pangan) sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita surplus, kita siapkan strategi sehingga kebutuhan tercukupi dan tidak perlu impor," katanya.

Dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Prancis pada pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menitikberatkan pentingnya langkah Indonesia membuka akses impor susu dan daging sapi sejalan dengan strategi ketahanan pangan nasional yang berkorelasi dengan peningkatan kualitas pangan masyarakat.

"Saya ingin mengatakan kepada Anda, Presiden Prabowo, betapa senangnya kami atas dibukanya pasar Indonesia bagi sektor susu dan daging sapi kami, yang juga mendukung strategi kedaulatan pangan Anda, ambisi Anda untuk meningkatkan kualitas pangan rakyat Indonesia," ujar Macron, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (29/5/2026).

(Feby Novalius)

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