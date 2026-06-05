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5 Provinsi dengan Korban PHK Terbanyak Sepanjang 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |22:05 WIB
5 Provinsi dengan Korban PHK Terbanyak Sepanjang 2026
5 Provinsi dengan korban PHK terbanyak sepanjang 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – 5 Provinsi dengan korban PHK terbanyak sepanjang 2026.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 23.470 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah di Indonesia.

Data dalam Satu Data Kemnaker menunjukkan bahwa kasus PHK paling banyak terkonsentrasi di beberapa provinsi industri utama, dengan kontribusi terbesar berasal dari wilayah Jawa dan Kalimantan.

5 Provinsi dengan Kasus PHK Tertinggi 2026:

1. Jawa Barat – 5.044 pekerja (21,49% dari total nasional) 

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