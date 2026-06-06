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DPR Panggil Purbaya dan Gubernur BI Pagi Ini, Dasco: Evaluasi Ekonomi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |10:50 WIB
DPR Panggil Purbaya dan Gubernur BI Pagi Ini, Dasco: Evaluasi Ekonomi
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Gedung Nusantara. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pagi ini. Pertemuan tersebut membahas perkembangan perekonomian nasional.

Turut hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi serta pimpinan Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah di bidang ekonomi.

"DPR bersama otoritas moneter, kebijakan fiskal, serta pemerintah mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi," kata Dasco, Sabtu (6/6/2026). 

Dasco menyebut langkah tersebut penting dalam rangka memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Sekaligus melakukan koordinasi agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujarnya.

Ia menambahkan, hasil koordinasi tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan yang akan disampaikan masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun pemerintah.

"Dan alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal, maupun dari pihak pemerintah," tuturnya.

(Feby Novalius)

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