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Indonesia Bidik Pasar Energi Bersih di Amerika Latin dan Karibia

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |17:10 WIB
Indonesia Bidik Pasar Energi Bersih di Amerika Latin dan Karibia
Indonesia membidik peluang ekspansi bisnis di kawasan Amerika Latin dan Karibia (Amlatkar). (Foto: Okezone.com/PLN IP)
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JAKARTA - Indonesia membidik peluang ekspansi bisnis di kawasan Amerika Latin dan Karibia (Amlatkar). Kawasan Amerika Latin dan Karibia dinilai sebagai mitra yang sangat potensial seiring dengan pertumbuhan kemitraan dagang yang semakin dinamis dengan Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menyampaikan pentingnya mempererat kerja sama investasi antarnegara di sektor energi dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia.

"Indonesia berkomitmen memperluas jejak investasi di sektor energi ke kawasan Amerika Latin, menyusul keberhasilan kerja sama yang telah berjalan di Timur Tengah dan Afrika. Ini merupakan situasi yang saling menguntungkan (win-win situation), di mana Indonesia siap menjadi pintu masuk strategis (staging ground) bagi bisnis Anda untuk menembus pasar Asia, begitu pula sebaliknya," ujar Arief Havas Oegroseno, Sabtu (6/6/2026).

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menilai kawasan Amerika Latin dan Karibia menjadi salah satu wilayah strategis yang sejalan dengan agenda ekspansi dan pengembangan bisnis berkelanjutan perusahaan di tingkat global.

"Kawasan Amerika Latin dan Karibia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih, dan kami siap menghadirkan pengalaman, teknologi, serta kapabilitas yang telah kami bangun di Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bersama para mitra internasional. Langkah ini sekaligus mendukung agenda diplomasi ekonomi Indonesia dan percepatan transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," ujar Bernadus.

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