Telkom Bagikan Dividen Rp21,9 Triliun dari Laba 2025

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membagikan dividen sebesar Rp21,9 triliun dari laba bersih tahun buku 2025. (Foto: Okezone.com/Telkom)

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membagikan dividen sebesar Rp21,9 triliun dari laba bersih tahun buku 2025. Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17,8 triliun berasal dari laba bersih Perseroan pada tahun 2025. Sementara itu, sisanya sekitar Rp4,2 triliun merupakan laba ditahan Perseroan tahun sebelumnya.

Pembayaran dividen tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 10 Juli 2026. Adapun yang berhak menerima dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada 19 Juni 2026.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan bahwa dalam penetapan dividen, Perseroan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan kebutuhan investasi jangka panjang.

“Meskipun menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang 2025, Perseroan berhasil membuktikan bahwa fundamental bisnis tetap terjaga dan arus kas semakin kuat. Keputusan pemegang saham atas persetujuan dividen hari ini mencerminkan kepercayaan terhadap transformasi dan arah pertumbuhan yang kami bangun,” ujar Dian dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Selain pembagian dividen, RUPST tersebut juga menyetujui rencana program buyback saham Perseroan dengan nilai maksimal Rp4 triliun. Buyback dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan dalam periode 12 bulan setelah disetujui RUPST, yakni sejak 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027.

Aksi korporasi ini dijalankan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus menjaga stabilitas harga saham Perseroan di tengah dinamika pasar.