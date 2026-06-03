Telkom (TLKM) Resmi Lepas AdMedika ke Fullerton Health Singapura

JAKARTA - PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melepas seluruh kepemilikannya di PT Administrasi Medika (AdMedika) Group kepada Fullerton Health. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/SPA) antara TelkomMetra dan Fullerton Health yang dilangsungkan di Jakarta pada Rabu (3/6/2026).

Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Dian Siswarini, menyatakan perusahaan terus menjalankan strategi penataan portofolio secara disiplin guna menciptakan organisasi yang lebih lincah, efisien dan berorientasi pada penciptaan nilai.

"Kami memandang kemitraan strategis seperti ini bukan sekadar transaksi korporasi, melainkan bagian dari upaya menciptakan struktur bisnis yang lebih optimal agar setiap entitas dapat tumbuh secara lebih agresif serta membuka ruang inovasi bisnis yang lebih luas di masa depan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Utama PT Multimedia Nusantara, Pramasaleh Haryo Utomo, menilai langkah tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan nilai tambah AdMedika dalam jangka panjang. Ia meyakini bahwa di bawah kepemilikan Fullerton Health, AdMedika memiliki peluang yang lebih besar.

“Kami meyakini AdMedika berada pada posisi yang solid untuk meningkatkan kapabilitas, memperluas skala bisnis, serta mengakses ekosistem layanan kesehatan regional yang lebih luas, dengan tetap mempertahankan fondasi kuat yang telah dibangun di Indonesia," kata Pramasaleh.

Divestasi penuh AdMedika, termasuk entitas anak usahanya TelkoMedika, disebut sebagai bagian dari strategi penataan portofolio bisnis TelkomGroup sekaligus sejalan dengan agenda streamlining BUMN yang didorong Danantara Indonesia.