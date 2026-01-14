Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transformasi BUMN, Rosan Pamer Valuasi Telkom Tembus Rp115 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |19:05 WIB
Transformasi BUMN, Rosan Pamer Valuasi Telkom Tembus Rp115 Triliun
Harga saham Telkom melonjak hingga 81 persen. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, memamerkan kinerja positif PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) sebagai bukti keberhasilan awal transformasi di tubuh BUMN, khususnya dari sisi sumber daya manusia dan transformasi digital.

Setelah lima tahun terakhir valuasi saham TLKM cenderung menurun, dalam enam bulan terakhir justru terjadi respons pasar yang sangat positif. Harga saham Telkom melonjak hingga 81 persen, mendorong valuasi perusahaan meningkat ke kisaran Rp112 triliun hingga Rp115 triliun.

"Kalau kita lihat Telkom, lima tahun terakhir valuasinya menurun. Tapi dalam enam bulan terakhir ini responsnya sangat positif, kenaikan saham sampai 81 persen, valuasinya sekarang di kisaran Rp112 sampai Rp115 triliun," kata Rosan di Menara Global, Rabu (14/1/2026).

Menurut Rosan, reformasi BUMN dilakukan secara menyeluruh, dengan fokus utama pada pembenahan sumber daya manusia (SDM) serta perencanaan bisnis yang saling terintegrasi antarprogram, sehingga strategi perusahaan dapat berjalan saling melengkapi.

"Reformasi itu harus menyeluruh, terutama SDM-nya, dan juga bagaimana pada saat mereka membuat rencana, komplementasinya bisa berjalan," kata Rosan.

Selain Telkom, Rosan menyebut transformasi juga tengah berlangsung di sejumlah BUMN strategis lain seperti Garuda Indonesia dan Krakatau Steel, yang menurutnya mulai menunjukkan respons positif dari pasar serta perbaikan kinerja.

Rosan menegaskan, transformasi digital menjadi keniscayaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan blockchain. Tanpa adaptasi terhadap perubahan teknologi, BUMN berisiko tertinggal dalam persaingan global.

"Dengan adanya teknologi baru seperti AI dan blockchain, kita harus bertransformasi dan beradaptasi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan," tegasnya.

Selain aspek bisnis dan teknologi, Rosan juga menekankan pentingnya integritas sebagai pilar utama transformasi BUMN. Ia menegaskan kebijakan zero tolerance terhadap praktik korupsi dan pelanggaran etika.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195345//rosan-tEw8_large.jpg
Rosan Ungkap 6 Proyek Hilirisasi Rp101 Triliun Siap Diresmikan Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195111//telkom-Xri2_large.jpg
Pangkas 60 Anak Usaha, Telkom Siapkan Penggabungan ke Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195062//prabowo_subianto-V6mh_large.jpg
Prabowo Sentil Direksi BUMN: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195057//prabowo_subianto-0W2f_large.jpg
Prabowo Marah BUMN Rugi Minta Tantiem: Enggak Tahu Malu! Ndablek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/470/3194892//bri-BJ1n_large.jpg
Didukung BRI, Danantara Serah Terimakan Huntara bagi Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194498//ri_kejar_investasi-PDvq_large.jpg
Kejar Target Investasi Rp2.100 Triliun di 2026, BKPM Andalkan Danantara dan Forum WEF
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement