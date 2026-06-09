Chatib Basri Bantah Ditawari Jadi Menteri Keuangan oleh Prabowo

Chatib Basri membantah kabar bahwa dirinya ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Menteri. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri membantah kabar bahwa dirinya ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bantahan tersebut disampaikan Chatib usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Nggak ada. Masa... Ini kita bahas soal ekonomi kok," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Pada kesempatan itu, Chatib juga merespons nilai tukar rupiah. Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut karena penjelasan terkait hal tersebut telah disampaikan sebelumnya.

"Kan sudah disampaikan di sana," paparnya.

Sementara itu, saat dimintai pandangan mengenai dampak kenaikan BI Rate yang diikuti penguatan rupiah, Chatib memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut. Ia meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

"Tanya sama Pak Perry aja," ujarnya.