Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Munas Hipmi Jadi Momentum Perkuat Kontribusi Papua Bagi Ekonomi RI

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |17:43 WIB
Munas Hipmi Jadi Momentum Perkuat Kontribusi Papua Bagi Ekonomi RI
Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjadi momentum para pengusaha muda dari berbagai daerah. (Foto: Okezone.com/YouTube)
A
A
A

JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjadi momentum para pengusaha muda dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi dan harapan terhadap arah organisasi ke depan, termasuk dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua.

Munas yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan ekonomi nasional. Hipmi tentu terus menjadi wadah yang menjunjung prinsip kepastian aturan, kesetaraan, dan transparansi dalam menjalankan roda organisasi.

Ketua BPD Hipmi Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, mengatakan, konsistensi dalam penerapan aturan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan anggota terhadap organisasi. Menurutnya, setiap kebijakan dan keputusan organisasi perlu memiliki dasar yang jelas agar dapat diterima oleh seluruh anggota di berbagai daerah.

Senada, Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal, menilai kepastian aturan merupakan prinsip yang tidak hanya penting dalam dunia usaha, tetapi juga dalam kehidupan berorganisasi.

"Kepastian aturan menjadi fondasi penting agar seluruh anggota memiliki keyakinan yang sama terhadap proses yang berjalan di dalam organisasi," ujarnya, Rabu (10/6/2026). 

Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan bagi seluruh daerah. Menurut dia, hal tersebut diperlukan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kepercayaan anggota terhadap HIPMI sebagai organisasi pengusaha nasional.

Munas Hipmi diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang memperkuat organisasi sekaligus mendorong partisipasi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223762//presiden_prabowo-Y3Fp_large.png
Cocok dengan Hipmi, Prabowo: Kelakuannya Sudah Saya Kenal Semuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223756//bahlil-FQKc_large.jpg
Bahlil Izin Panggil Prabowo 'Kakanda': Supaya Olahannya Cepat Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223677//presiden_prabowo_subianto-DarB_large.jpg
Prabowo Dijadwalkan Hadiri Munas Hipmi 2026 di Lampung, Sekaligus Resmikan RSUD Lampung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222541//hipmi-B7SC_large.png
Debat Calon Ketum Hipmi, Angkat Isu Investasi, Hilirisasi hingga Pasar Modal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/320/3221974//mantan-fXUl_large.jpg
Hipmi Soroti Perlambatan Ekonomi Global, Dampak Perang dan Pelemahan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/337/3221668//mama_sinta-eAjN_large.jpg
Tokoh Adat dan Agama Papua Ajak Publik Sikapi Kritis Polemik Film Pesta Babi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement