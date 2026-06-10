Munas Hipmi Jadi Momentum Perkuat Kontribusi Papua Bagi Ekonomi RI

Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjadi momentum para pengusaha muda dari berbagai daerah. (Foto: Okezone.com/YouTube)

JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjadi momentum para pengusaha muda dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi dan harapan terhadap arah organisasi ke depan, termasuk dari wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua.

Munas yang turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat peran daerah dalam pembangunan ekonomi nasional. Hipmi tentu terus menjadi wadah yang menjunjung prinsip kepastian aturan, kesetaraan, dan transparansi dalam menjalankan roda organisasi.

Ketua BPD Hipmi Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, mengatakan, konsistensi dalam penerapan aturan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan anggota terhadap organisasi. Menurutnya, setiap kebijakan dan keputusan organisasi perlu memiliki dasar yang jelas agar dapat diterima oleh seluruh anggota di berbagai daerah.

Senada, Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya, Rob Rafael Kardinal, menilai kepastian aturan merupakan prinsip yang tidak hanya penting dalam dunia usaha, tetapi juga dalam kehidupan berorganisasi.

"Kepastian aturan menjadi fondasi penting agar seluruh anggota memiliki keyakinan yang sama terhadap proses yang berjalan di dalam organisasi," ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, menekankan pentingnya kesetaraan perlakuan bagi seluruh daerah. Menurut dia, hal tersebut diperlukan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kepercayaan anggota terhadap HIPMI sebagai organisasi pengusaha nasional.

Munas Hipmi diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang memperkuat organisasi sekaligus mendorong partisipasi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

(Feby Novalius)

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