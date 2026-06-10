Keyakinan Rakyat terhadap Ekonomi Tetap Optimistis pada Mei 2026

Bank Indonesia (BI) mencatat tingkat keyakinan masyarakat terhadap kinerja perekonomian domestik masih kokoh berada di zona optimistis. (Foto ;Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat tingkat keyakinan masyarakat terhadap kinerja perekonomian domestik masih kokoh berada di zona optimistis. Sentimen positif tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei 2026 yang berada di level 120,9 atau konsisten di atas ambang batas optimistis (indeks di atas 100).

Meski demikian, secara bulanan, IKK pada Mei 2026 mengalami penurunan tipis dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 123,0.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan keyakinan konsumen yang tetap kuat pada Mei 2026 didukung oleh peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dibandingkan bulan sebelumnya.

“Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat sebesar 129,7, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 129,6,” ujar Denny dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Peningkatan pada komponen IEK didorong oleh optimisme masyarakat terhadap prospek ketersediaan lapangan kerja yang naik menjadi 128,1 dari sebelumnya 127,7. Selain itu, ekspektasi terhadap kegiatan usaha juga meningkat menjadi 124,5 dari sebelumnya 124,1.