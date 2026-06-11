Minta Semua Pihak Lepas Dolar Pekan Ini, Dasco: Minggu Depan Rupiah Naik

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta seluruh pihak yang sengaja menyimpan Dolar untuk segera dilepas. Pasalnya, ia menilai, mata uang Rupiah akan segera menguat pada pekan depan.

"Ya mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan Dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya Dolar-nya dilepas. Karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Itu imbauan saya sih," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Dasco mengaku telah mendengar langkah yang akan diambil Pemerintah untuk menguatkan nilai tukar Rupiah. Sedianya, strategi itu akan diumumkan pada pekan depan.

"Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan, dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat," tutur Dasco.