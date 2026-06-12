Perintah Prabowo: Harga Pertalite dan LPG Subsidi Tetap

JAKARTA - Harga BBM dan LPG subsidi dipastikan tidak akan naik meski harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Green, telah mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dan LPG subsidi merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga memutuskan menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Selain itu, harga Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Di sisi lain, harga BBM bersubsidi tetap tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

Baca Selengkapnya: Bahlil: Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Ada Kenaikan, Itu Perintah Presiden

(Feby Novalius)

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