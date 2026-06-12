Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perintah Prabowo: Harga Pertalite dan LPG Subsidi Tetap

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |05:05 WIB
Perintah Prabowo: Harga Pertalite dan LPG Subsidi Tetap
Presiden Prabowo Subianto di Munas Hipmi. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM dan LPG subsidi dipastikan tidak akan naik meski harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertamax Green, telah mengalami kenaikan signifikan beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dan LPG subsidi merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Pertamina Patra Niaga memutuskan menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Selain itu, harga Pertamax Green 95 juga naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Di sisi lain, harga BBM bersubsidi tetap tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter.

Baca Selengkapnya: Bahlil: Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Ada Kenaikan, Itu Perintah Presiden

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223935//bbm-SQ2q_large.jpg
Harga Pertamax Rp16.250, Benarkah Masih di Bawah Keekonomian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223754//bahlil-0htY_large.jpg
Bahlil: Harga BBM dan LPG Subsidi Tak Ada Kenaikan, Itu Perintah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/320/3223659//bbm-uA58_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Hari Ini, Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223293//menteri_esdm_bahlil-zsno_large.jpg
Bahlil Sebut BLU Kini Bisa Impor Minyak dan LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/320/3223011//bbm-slIF_large.jpg
Fakta-Fakta Harga BBM Juni 2026: Ada yang Naik, Turun dan Tetap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221436//rupiah-N3xi_large.jpg
Rupiah Rp17.800, Bagaimana Harga BBM dan Tarif Listrik? Ini Penjelasan ESDM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement