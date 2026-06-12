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Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kg untuk Bantu Perajin Tempe

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |15:31 WIB
Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kg untuk Bantu Perajin Tempe
Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kg untuk Bantu Perajin Tempe (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kebijakan pemberian subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) merupakan upaya untuk membantu perajin tempe menghadapi kenaikan harga bahan baku akibat gejolak global.

Kebijakan subsidi kedelai Rp2.000 per kg telah dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Selasa (9/6), sebagai langkah menjaga keberlangsungan produksi tempe di tengah kenaikan harga kedelai.

"Karena terganggu dengan harga yang sudah naik, jadi kita membantu para perajin tempe," ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Jumat (12/6/2026).

Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan subsidi untuk sekitar 250.000 ton kedelai impor. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan beban biaya produksi yang saat ini meningkat akibat lonjakan harga komoditas di pasar internasional.

Budi menjelaskan bahwa kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh kondisi global, termasuk dampak konflik dan ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok serta perdagangan komoditas pangan dunia.

Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah berharap para perajin tempe dapat mempertahankan produksi dan menjual produknya dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Ini tujuannya adalah untuk meringankan harga yang semakin tinggi karena imbas pasar global, karena perang, sehingga nanti perajin tetap bisa memproduksi tempenya sesuai harga yang ada sekarang," katanya.

 

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