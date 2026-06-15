Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Menguat ke Rp17.708 di Tengah Redanya Ketegangan AS–Iran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |15:47 WIB
Rupiah Menguat ke Rp17.708 di Tengah Redanya Ketegangan AS–Iran
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah naik 151 poin atau sekitar 0,85 persen ke level Rp17.708 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan salah satu sentimen datang dari kabar bahwa Presiden AS Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran menyepakati kesepakatan awal untuk mengakhiri perang dan melanjutkan lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz.

“AS dan Iran akan menandatangani nota kesepahaman di Swiss pada hari Jumat, kata perdana menteri Pakistan, yang negaranya telah bertindak sebagai mediator. Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa Selat Hormuz akan dibuka ‘bebas biaya’ dan bahwa blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran juga akan berakhir,” tulis Ibrahim, Senin (15/6/2026).

Kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, menyebutkan draf kesepakatan tersebut menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu 30 hari di bawah pengaturan Iran. Dunia disebut telah kehilangan jutaan barel pasokan minyak dan gas sejak perang menutup Selat Hormuz, yang merupakan jalur penting bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia, selama lebih dari tiga bulan.

Investor juga mencermati seberapa cepat produsen di Timur Tengah dapat kembali melanjutkan produksi dan ekspor minyak setelah kerusakan akibat perang, serta apakah lebih banyak kapal akan kembali memasuki wilayah tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan kesepakatan yang lebih luas akan dinegosiasikan selama periode gencatan senjata 60 hari.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224583//harga_minyak-qxf2_large.jpg
AS-Iran Damai, Harga Minyak Dunia Turun 4 Persen ke USD80 per Barel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/320/3224446//dolar_as-uFSy_large.jpg
Mata Uang Apa yang Bagus untuk Investasi Saat Ini? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224166//rupiah-9LKc_large.jpg
Rupiah Sore Ini Menguat 128 Poin ke Rp17.860 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/278/3224074//rupiah-SZnT_large.jpg
Modal Asing Masuk RI, Rupiah Tinggalkan Level Rp18.000 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/470/3224012//basuki-5Lgr_large.jpg
Rupiah Melemah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Komplain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223946//rupiah-3tvZ_large.jpg
Rupiah Tertekan dan Dana Asing Keluar Jadi Ujian Kredibilitas Ekonomi RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement