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Penurunan ULN Swasta Cermin Gairah Bisnis Meredup

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |21:28 WIB
Penurunan ULN Swasta Cermin Gairah Bisnis Meredup
Pergerakan utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini menghadirkan tantangan bagi stabilitas makroekonomi nasional. (Foto ;Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Pergerakan utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini menghadirkan tantangan bagi stabilitas makroekonomi nasional. Pola pergeseran beban utang dari sektor swasta ke sektor publik menjadi indikator bahwa perekonomian domestik tengah menghadapi tekanan dari berbagai arah.

Perubahan struktur utang luar negeri dalam beberapa periode terakhir mengisyaratkan adanya kelesuan di sektor riil domestik. Fenomena ini terlihat dari keengganan pelaku usaha swasta untuk berekspansi di tengah ketidakpastian pasar global.

"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, Selasa (16/6/2026).

Faisal menjelaskan bahwa penurunan nominal ULN swasta mencerminkan surutnya gairah bisnis di dalam negeri. Saat korporasi memilih bersikap defensif dengan membatasi aktivitas produksi dan menunda ekspansi usaha, kebutuhan mereka terhadap likuiditas valuta asing secara otomatis ikut menurun.

Kelesuan operasional swasta ini berdampak berantai pada berkurangnya kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga negara terpaksa mengambil alih beban menjaga stabilitas nasional melalui belanja pemerintah.

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