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Harga Tiket Penyeberangan Turun hingga 21,9%, Tarif Merak-Bakauheni Jadi Rp44.000

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |22:04 WIB
Harga Tiket Penyeberangan Turun hingga 21,9%, Tarif Merak-Bakauheni Jadi Rp44.000
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membebaskan tarif jasa pelabuhan sebesar 100 persen untuk seluruh pembelian tiket. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
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JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membebaskan tarif jasa pelabuhan sebesar 100 persen untuk seluruh pembelian tiket penyeberangan laut. Diskon penuh ini dapat dinikmati masyarakat untuk jadwal keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026, bertepatan dengan momentum libur sekolah tahun ini.

Sekretaris Perusahaan ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan tarif tersebut berdampak signifikan karena menurunkan harga tiket penyeberangan untuk semua kategori rata-rata hingga 21,9 persen. Adapun pemesanan tiket dengan promo khusus ini sudah dibuka bagi calon penumpang sejak 6 Juni 2026.

"Pembelian tiket dengan tarif diskon telah dibuka sejak 6 Juni 2026 untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui kanal resmi ASDP," ujarnya, Selasa (16/6/2026).

Windy menjelaskan bahwa program potongan tarif ini ditujukan khusus bagi penumpang pejalan kaki, pengguna kendaraan Golongan II, serta kendaraan Golongan IVA. Kebijakan ini berlaku di tujuh rute penyeberangan, baik untuk layanan kapal reguler maupun eksekutif.

Tujuh lintasan penyeberangan tersebut meliputi rute Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Sejalan dengan program ini, Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, memastikan seluruh unit operasional di lapangan berada dalam kondisi siap untuk mengantisipasi lonjakan arus penumpang dan kendaraan selama periode libur sekolah.

"Memastikan seluruh aspek operasional berada dalam kondisi siap melayani kebutuhan masyarakat selama musim liburan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang andal di tengah meningkatnya volume kendaraan dan penumpang," kata Heru.

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