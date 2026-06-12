Kebakaran KMP Aceh Hebat 2, ASDP Lakukan Investigasi

JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyampaikan keprihatinan atas insiden kebakaran yang terjadi di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2, hari ini, saat kapal sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan fokus perusahaan saat ini adalah penanganan korban.

“Atas nama manajemen ASDP, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini. Pikiran dan perhatian kami saat ini sepenuhnya tertuju kepada para korban yang sedang menjalani perawatan serta keluarga yang mendampingi mereka. Kami turut mendoakan agar seluruh korban diberikan kekuatan dan dapat segera pulih,” ujar Heru, Jumat (12/6/2026).

Ia menegaskan ASDP akan terus mendampingi para korban selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung.

“Kami ingin memastikan bahwa para korban dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta pendampingan yang diperlukan,” lanjutnya.

ASDP mencatat sekitar 15 orang mengalami luka bakar dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Perusahaan juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau kondisi korban serta memastikan kebutuhan penanganan terpenuhi.

General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada penanganan korban serta koordinasi lintas instansi.