Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kebakaran KMP Aceh Hebat 2, ASDP Lakukan Investigasi

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |21:40 WIB
Kebakaran KMP Aceh Hebat 2, ASDP Lakukan Investigasi
Insiden kebakaran yang terjadi di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2. (Foto: Okezone.com/ASDP)
A
A
A

JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyampaikan keprihatinan atas insiden kebakaran yang terjadi di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2, hari ini, saat kapal sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan fokus perusahaan saat ini adalah penanganan korban.

“Atas nama manajemen ASDP, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini. Pikiran dan perhatian kami saat ini sepenuhnya tertuju kepada para korban yang sedang menjalani perawatan serta keluarga yang mendampingi mereka. Kami turut mendoakan agar seluruh korban diberikan kekuatan dan dapat segera pulih,” ujar Heru, Jumat (12/6/2026). 

Ia menegaskan ASDP akan terus mendampingi para korban selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung.

“Kami ingin memastikan bahwa para korban dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta pendampingan yang diperlukan,” lanjutnya.

ASDP mencatat sekitar 15 orang mengalami luka bakar dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Perusahaan juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau kondisi korban serta memastikan kebutuhan penanganan terpenuhi.

General Manager ASDP Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada penanganan korban serta koordinasi lintas instansi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223434//asdp-SxXo_large.jpg
ASDP Angkut 13 Ton Sampah Laut, Topang Kelancaran Penyeberangan-Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223231//asdp-kaBd_large.jpg
Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 20 Persen pada Libur Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218997//asdp-efRo_large.jpg
Pengguna Kapal Ferry Naik saat Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217640//asdp-tdKm_large.jpg
ASDP Raih Pendapatan Rp4,96 Triliun, Penyeberangan Perintis Naik 11 Persen di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3217077//asdp-aIEJ_large.jpg
Menhub Bertemu ASDP, Ini Catatan untuk Layanan Penyeberangan di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209929//asdp-UkX8_large.jpg
Truk Logistik Padati Pelabuhan Ketapang, ASDP Terapkan Pola TBB Kerahkan 36 Kapal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement