IHSG Dibuka Menguat 1 Persen ke Level 6.321

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. (foto ;Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat. IHSG naik 1,07 persen ke level 6.321.

Satu menit setelah perdagangan dibuka, Rabu (17/6/2026), IHSG melanjutkan penguatan sebesar 1,52 persen ke level 6.349. Sebanyak 437 saham berada di zona hijau, 80 saham melemah, dan 442 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi awal mencapai Rp1,06 triliun dengan volume perdagangan 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,46 persen ke level 633, indeks JII menguat 2,37 persen ke 386, indeks MNC36 naik 1,64 persen ke 281, dan IDX30 bertambah 1,39 persen ke level 359.

Seluruh indeks sektoral bergerak di zona hijau, antara lain sektor energi, properti, industri, infrastruktur, konsumer nonsiklikal, keuangan, transportasi, bahan baku, konsumer siklikal, teknologi, dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin daftar top gainers yakni PT Remala Abadi Tbk (DATA), PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK), dan PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON).

Sementara itu, daftar top losers dihuni oleh PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON), PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA), dan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (OLIV).

(Feby Novalius)

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