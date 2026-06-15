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IHSG Ditutup Menguat 4,1 Persen ke 6.254, Saham-Saham Ini Meroket

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |16:17 WIB
IHSG Ditutup Menguat 4,1 Persen ke 6.254, Saham-Saham Ini Meroket
IHSG Ditutup Menguat 4,1 Persen ke 6.254, Saham-Saham Ini Meroket (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 247,31 poin atau 4,12 persen ke level 6.254 pada perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Senin (15/6/2026), terdapat 633 saham menguat, 133 saham melemah dan 193 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp29,9 triliun dari 49,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 4,56 persen 624, indeks JII naik 5,12 persen 377, indeks IDX30 naik 4,48 persen ke 354 dan indeks MNC36 naik 5,26 persen ke 276.

Kemudian indeks sektoral semua kompak berada di zona hijau yaitu konsumer non siklikal, keuangan, properti, teknologi, energi, konsumer siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi dan industri, kecuali kesehatan yang melemah. 

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) naik 33,78 persen ke Rp99, PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) naik 28,57 persen ke Rp162, dan saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 25 persen ke Rp420.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) turun 11,21 persen ke Rp3.010, PT Hoffmem Cleanindo Tbk (KING) turun 10 persen ke Rp414 dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) turun 9,09 persen di Rp100.

(Dani Jumadil Akhir)

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