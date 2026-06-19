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Siapakah Pemilik Hotel Sultan yang Lahannya Dieksekusi? Ini Sosoknya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |21:03 WIB
Siapakah Pemilik Hotel Sultan yang Lahannya Dieksekusi? Ini Sosoknya 
Hotel Sultan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Siapakah pemilik Hotel Sultan yang lahannya dieksekusi? Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melakukan eksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan, Jakarta ke negara. Eksekusi tersebut berlangsung ricuh.

Diketahui, nilai lokasi yang dieksekusi diperkirakan mencapai lebih dari Rp28 triliun lantaran berada di kawasan elit Ibu Kota, yakni Simpang Susun Semanggi.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto menyatakan, proses eksekusi sudah dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku, khususnya Hukum Acara Perdata. 

Proses eksekusi dipimpin langsung oleh Panitera PN Jakpus, Parmika Ahyar dibantu para Panitera Muda, dan para Juru Sita.

Adapun untuk pengamanan proses eksekusi dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan TNI. Hadir juga dalam proses tersebut para pihak.

"Proses pengosongan akan dilakukan selama satu bulan ke depan, dan barang-barang akan dititipkan di pergudangan di Jababeka," kata Sunoto,  Kamis (18/6/2026). 

Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan resmi menjadi milik negara, diwakili Kementerian Sekretariat Negara.

 

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