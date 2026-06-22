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Sambut Awal Pekan, IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.217

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |09:16 WIB
Sambut Awal Pekan, IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.217
Sambut Awal Pekan, IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 6.217 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,55 persen ke level 6.217 pada perdagangan hari ini, Senin (22/6/2026).

Semenit berjalan, IHSG berbalik melemah 0,03 persen ke 6.175, dengan 240 saham di zona hijau, 261 melemah, dan 458 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp933 miliar, dengan volume 1,1 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,28 persen ke 607, indeks JII melemah 0,59 persen ke 366, indeks MNC36 melemah 0,56 persen ke 268, dan IDX30 melemah 0,34 persen ke 343.

Untuk indeks sektoral kompak yang di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, teknologi dan kesehatan. Sedangkan yang melemah ada konsumer siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi dan industri. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mega Perintis Tbk (ZONE), PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Golden Eagle Energy Tbk (SMMT), PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM), dan PT Sinarmas Asset Management Tbk (XSSI).
 

(Dani Jumadil Akhir)

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