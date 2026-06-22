Prabowo Panggil Rosan ke Kertanegara, Bahas Aset hingga Nasib BUMN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta pada Minggu (21/6/2026) malam.

Pertemuan tersebut dibagikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet. Tampak dalam pertemuan itu hadir juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat," tulis Seskab Teddy dikutip dari @sekretariat.kabinet.

Seskab Teddy juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan ini dibahas percepatan transformasi BUMN dan penguatan sektor-sektor baru penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Di antaranya, peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional.