Harga BBM Pertamina hingga BP Hari Ini, Ada yang Naik

Harga BBM Pertamina hingga BP Hari Ini, Ada yang Naik (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hingga BP yang berlaku hari ini. Pertamina telah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green sejak Rabu, 10 Juni 2026.

Harga Pertamax naik Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter. Kemudian, harga Pertamax Green juga naik Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun di Jakarta.

SPBU BP juga ikut menaikkan harga BBM. Harga BBM jenis BP 92 naik dari Rp12.390 menjadi Rp16.670 per liter.

Selain BP 92, harga BBM BP jenis BP Ultimate juga naik dari Rp12.930 per liter menjadi Rp17.240 per liter.

Di sisi lain, harga BBM di SPBU Shell masih belum berubah sejak 1 Juni 2026 untuk Shell V-Power Diesel. Harga BBM Shell V-Power Diesel Rp24.490 per liter.

Kemudian, SPBU Vivo belum memberikan update harga terbaru BBM untuk periode Juni 2026.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina, Shell, BP AKR dan Vivo per Juni 2026: