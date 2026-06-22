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Prabowo Pangkas 1.000 BUMN, Berhasil Konsolidasikan 258 Perusahaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |08:51 WIB
Prabowo Pangkas 1.000 BUMN, Berhasil Konsolidasikan 258 Perusahaan
Prabowo Pangkas 1.000 BUMN, Berhasil Konsolidasikan 258 Perusahaan (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang terus berlangsung. Sejauh ini, telah mengonsolidasikan 258 BUMN dalam pemangkasan 1.000 lebih perusahaan pelat merah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan negara.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. 

“Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat," ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara,” sambungnya.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026). 

Teddy menjelaskan, transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan bagian dari agenda besar Presiden Prabowo untuk menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

 

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