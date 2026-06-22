Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Optimistis Harga BBM Nonsubsidi Akan Turun Efek Damai AS-Iran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |13:20 WIB
Purbaya Optimistis Harga BBM Nonsubsidi Akan Turun Efek Damai AS-Iran
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di dalam negeri, seperti Pertamax dan Pertamax Green 95, akan segera melandai. Penurunan ini diyakini bakal terealisasi dalam waktu dekat seiring dengan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang memicu kejatuhan harga minyak mentah di pasar internasional.

Sinyal positif tersebut diutarakan Menkeu guna merespons kebijakan evaluasi tarif energi pada 9 Juni 2026 lalu yang sempat mengerek naik harga lini produk BBM nonsubsidi akibat gejolak eksternal.

"Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun sehingga pondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat," jelas Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin (22/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa lonjakan harga minyak mentah global telah menjadi salah satu kerikil tajam yang menekan postur fiskal dan menjepit perekonomian nasional selama beberapa waktu terakhir. 

Oleh sebab itu, penyesuaian tarif pada sebagian instrumen BBM non-subsidi terpaksa dieksekusi demi membentengi anggaran negara dari pembengkakan subsidi.

"Jadi memang ketika ketidakpastian meningkat seperti kemarin, harga minyak dunia tinggi sekali, kita dalam ujian yang berat," ungkap Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225318/menkeu_purbaya-YnWE_large.jpg
Purbaya Kantongi Dukungan Pemerintah dan Bank Sentral China untuk Terbitkan Panda Bond
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225171/purbaya-9KL7_large.jpg
Purbaya Yakinkan Investor China, Siap Borong Panda Bond
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225105/menkeu_purbaya-UcIH_large.png
Purbaya Kantongi Komitmen Dana Pembangunan Rp278 Triliun dari AIIB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3224957/purbaya-9PIQ_large.jpg
Purbaya Bertemu Menkeu China: Kami Datang ke Beijing Bukan karena Terdesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224653/purbaya-4lp6_large.jpg
Ingin Beli Harley-Davidson tapi Dilarang Istri, Purbaya: Saya Enggak Punya Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224067/purbaya-DcRW_large.jpg
Purbaya Ikuti Arahan Presiden soal Pemangkasan Anggaran MBG
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement