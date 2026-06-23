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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.101

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |16:20 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.101
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 6.101 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 15,36 poin atau 0,25 persen ke level 6.101 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (23/6/2026), terdapat 294 saham menguat, 398 saham melemah dan 267 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp32,7 triliun dari 39,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,13 persen 598, indeks JII menguat 0,54 persen 363, indeks IDX30 melemah 0,21 persen ke 338 dan indeks MNC36 melemah 0,49 persen ke 263.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona merah yaitu energi, keuangan, transportasi dan teknologi. Sementara sisanya menguat seperti konsumer non siklikal, infrastruktur, industri, konsumer siklikal, bahan baku, transportasi, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Logindo Samudramakmur Tbk (LEAD) naik 33,71 persen ke Rp119, PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) naik 25 persen ke Rp1.475, dan saham PT Pratama Widya Tbk (PTPW) naik 24,74 persen ke Rp1.218.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) turun 14,84 persen ke Rp5.450, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) turun 14,81 persen ke Rp92 dan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) turun 14,06 persen di Rp2.200.

(Dani Jumadil Akhir)

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