Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemutihan Denda PKB Masih Berlaku, Masyarakat Diimbau Segera Bayar Pajak Kendaraan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |08:26 WIB
Pemutihan Denda PKB Masih Berlaku, Masyarakat Diimbau Segera Bayar Pajak Kendaraan
Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang tersedia, termasuk layanan Gerai Samsat yang beroperasi di area Pekan Raya Jakarta (PRJ) selama penyelenggaraan acara berlangsung.

"Program pembebasan sanksi administratif ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wajib pajak selama periode program berlangsung," ujar Morris, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan masyarakat melunasi kewajiban PKB maupun BBNKB tanpa dikenakan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran.

Selain melalui kantor Samsat dan kanal pembayaran yang telah tersedia, masyarakat yang berkunjung ke PRJ juga dapat memanfaatkan layanan Gerai Samsat untuk melakukan pembayaran PKB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/11/3224930//kendaraan_listrik_bapenda-M1SW_large.jpg
Beralih ke Mobil Listrik, Warga Jakarta Bisa Hemat Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3224001//pajak-hxoa_large.jpg
Sanksi Pajak Kendaraan Dihapus, Masyarakat Dapat Keringanan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223376//pajak-GwOb_large.jpg
Kabar Baik, Denda Pajak Kendaraan dan Balik Nama Kendaraan Dihapus hingga Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221660//pajak-sIEe_large.jpg
Mulai 1 Juni, Denda Telat Bayar Pajak Motor dan Mobil Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/338/3221654//stnk_kendaraan_bermotor-3gKr_large.jpg
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Mulai 1 Juni, Berlaku 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220087//viral-2QZd_large.jpg
Kemendagri: Penerapan Pajak Kendaraan Listrik Perlu Menyentuh Aspek Sosiologis dan Yuridis!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement