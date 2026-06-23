Pemutihan Denda PKB Masih Berlaku, Masyarakat Diimbau Segera Bayar Pajak Kendaraan

Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang tersedia, termasuk layanan Gerai Samsat yang beroperasi di area Pekan Raya Jakarta (PRJ) selama penyelenggaraan acara berlangsung.

"Program pembebasan sanksi administratif ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh wajib pajak selama periode program berlangsung," ujar Morris, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan masyarakat melunasi kewajiban PKB maupun BBNKB tanpa dikenakan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran.

Selain melalui kantor Samsat dan kanal pembayaran yang telah tersedia, masyarakat yang berkunjung ke PRJ juga dapat memanfaatkan layanan Gerai Samsat untuk melakukan pembayaran PKB.