Dasco Telepon Dirut Pertamina, Minta Penjelasan soal Kenaikan Harga Gas Industri

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menelpon langsung Dirut PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri untuk meminta penjelasan terkait isu kenaikan harga gas industri. Kenaikan harga ini disebut berdampak terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan ribu buruh.

Momen ini terjadi saat Dasco akan memberikan sambutan di pembukaan Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang digelar di Hotel Arcici, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

"Halo Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Rakernas KSPI. Iya. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Dasco.

"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri apakah ada jalan keluar?," ujar dia melanjutkan.

Menanggapi pertanyaan Dasco, Simon menyampaikan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan pihak PGN. Pertamina, kata dia, berkomitmen akan mengikuti penyesuaian molekul dari LNG.

"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang-yang sesuai," jawab Simon.

Dasco kembali mengingatkan bahwa imbas persoalan gas industri ini, beberapa hari ke depan disebut akan ada ancaman PHK besar-besaran. Karena itu, perlu segera dicarikan jalan keluar.

"Jadi mungkin kita juga musti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi bagaimana kemudian pabrik-pabrik ini sekitar 55.000 katanya yang terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan," tutur Dasco.