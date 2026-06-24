RUPST IATA Sepakati Laporan Keuangan hingga Susunan Direksi dan Komisaris Baru

JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 22 Juni 2026 untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.

Pada 2025, IATA mencatat pendapatan sebesar USD79,64 juta dan meraih laba bersih sebesar USD8,27 juta atau naik 7,73% year on year (yoy). Margin EBITDA juga meningkat dari 19,13% menjadi 22,93% pada 2025. Perseroan memproduksi batu bara sebanyak 3,42 juta metrik ton (MT), sedangkan volume penjualan tercatat sebesar 3,51 juta MT.

Per akhir 2025, Perseroan memiliki cadangan batu bara terbukti sebanyak 298 juta MT. Pada 2026, Perseroan membidik total produksi batu bara sebesar 7,8 juta MT. Sebagai landasan awal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui kuota produksi sebesar 2 juta MT.

Untuk mengejar target tersebut, Perseroan telah mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Kementerian ESDM. Target itu diharapkan tercapai melalui optimalisasi produksi dari tambang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Putra Muba Coal (PMC), PT Indonesia Batu Prima Energi (IBPE), dan PT Arthaco Prima Energy (APE).

Di samping itu, RUPST menyetujui pengunduran diri Santi Paramita dari jabatannya selaku Komisaris, Henry Suparman dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur, serta Anthony Putra Tjiptodihardjo dari jabatannya selaku Direktur. RUPST juga memberhentikan dengan hormat Andrea Frans Tambunan dari jabatannya selaku Direktur sehubungan dengan penugasan lain di lingkungan Perseroan, serta menyetujui pengangkatan Christian sebagai Direktur Perseroan yang baru.