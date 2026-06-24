MSCI Beri 2 Catatan Pasar Modal Indonesia meski Bertahan di Emerging Market, Ini Respon OJK

JAKARTA - Penyedia Indeks Provider Global Morgan Stanley Capital International (MSCI) memberikan dua catatan terhadap aspek transparansi kepemilikan saham dan praktik coordinated trading untuk Pasar Modal Indonesia, meski klasifikasi pasar tetap dipertahankan sebagai emerging market.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kedua catatan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi konstruktif dan akan ditindaklanjuti bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Kami juga mencatat pengakuan MSCI atas berbagai langkah reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan. Adapun sejumlah area yang masih menjadi perhatian merupakan bagian dari proses evaluasi yang konstruktif," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Friderica mengatakan keputusan MSCI yang saat ini masih mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai emerging market mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional, stabilitas sektor jasa keuangan, serta berbagai reformasi yang terus dilakukan untuk memperkuat transparansi, integritas, dan daya saing pasar modal Indonesia.



Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut pengakuan terhadap agenda-agenda reformasi menjadi modal penting bagi pasar modal domestik untuk terus tumbuh dengan fondasi transparansi, integritas, dan tata kelola yang semakin kuat.

"Pengakuan terhadap capaian reformasi pasar modal ini tentu kita sambut positif. MSCI tidak hanya mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Markets, tetapi juga memberikan pengakuan bahwa berbagai langkah reformasi yang telah dan sedang kita jalankan berada pada arah yang tepat," lanjutnya.