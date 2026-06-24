IHSG Sesi I Anjlok 1,62 Persen ke 6.002 Pasca Pengumuman MSCI

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,62 persen ke level 6.002 pada penutupan perdagangan sesi I, Rabu (24/6/2026). Pelemahan IHSG ini di tengah hasil pengumuman MSCI terhadap pasar modal Indonesia.

Sepanjang paruh pertama perdagangan indeks bergerak dengan level tertingginya di level 6.171, dan level terendahnya di level 5.993. Volume perdagangan hingga siang ini mencapai 11,17 miliar lembar saham, yang ditransaksikan dengan nilai Rp6,7 triliun.

Tercatat 207 emiten saham menguat, 457 emiten saham memerah, dan 295 emiten saham yang stagnan. Market cap pada perdagangan hingga siang hari ini mencapai Rp10.524 triliun.

Dari 11 sektor yang tercatat, hanya sektor teknologi yang mampu bertahan di jalur positif, sementara 10 sektor lainnya mengalami pelemahan. Sektor barang baku menjadi sektor dengan penurunan terdalam setelah terkoreksi 3,45 persen atau turun 57,06 poin.

Tekanan juga terlihat pada sektor energi yang merosot 2,86 persen atau 82,7 poin. Selanjutnya, sektor infrastruktur melemah 2,22 persen, diikuti sektor kesehatan yang turun 1,1 persen. Sektor transportasi juga terkoreksi 1 persen, sementara sektor non-primer turun 1,28 persen.

Sektor keuangan yang memiliki kapitalisasi pasar besar turut berada di zona negatif dengan penurunan 0,83 persen. Adapun sektor primer terkoreksi 0,84 persen, sektor properti turun 0,58 persen, dan sektor perindustrian melemah 0,57 persen.

Di tengah dominasi pelemahan tersebut, sektor teknologi menjadi satu-satunya sektor yang mencatatkan penguatan. Indeks sektor teknologi naik 0,25 persen atau bertambah 16,05 poin, menunjukkan masih adanya minat beli investor pada sejumlah saham teknologi saat sektor lain mengalami tekanan.