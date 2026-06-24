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IHSG Dibuka Menguat ke 6.128 di Tengah Sentimen MSCI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |09:15 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 6.128 di Tengah Sentimen MSCI
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menghijau pada perdagangan pagi ini. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menghijau pada perdagangan pagi ini. Indeks saham menguat 0,44 persen ke level 6.128.

Pada pembukaan perdagangan Rabu (24/6/2026), volume perdagangan tercatat 239 juta saham dengan nilai transaksi Rp182 miliar. Adapun frekuensi transaksi tercatat sebanyak 24 ribu kali.

Dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar tercatat di angka Rp10,7 triliun. Sebanyak 226 saham mengalami kenaikan, 72 saham mengalami penurunan, dan 661 saham lainnya stagnan.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Sumba Energi Andalan (ITMA) yang menguat 10 persen. Disusul Bintang Mitra Semestaraya (BMSR) naik 8,72 persen. Kemudian Hatten Bali (WINE) naik 7,50 persen.

Sementara itu, dari sisi top losers, terdapat Sarimelati Kencana (PZZA) yang terkoreksi 6,95 persen. Disusul Raksasa Hydro (ARKO) melemah 4,59 persen. Selanjutnya Dian Swastatika Sentosa (DSSA) turun 4,22 persen.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,30 persen. Kemudian sektor non-siklikal naik 0,13 persen dan sektor siklikal naik 0,32 persen.

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