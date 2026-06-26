PPRE Rombak Direksi dan Komisaris, Kinerja 2025 Masih Solid

JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) memutuskan melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026, serta RUPSLB Independen Tahun 2026. Keputusan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kepemimpinan perusahaan.

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Presisi Tbk:

Dewan Komisaris

* Komisaris Utama/Komisaris Independen: Narwanto

* Komisaris: Maulana Malik Ibrahim

* Komisaris: Albert Simangunsong

Dewan Direksi

* Direktur Utama: Rizki Dianugrah

* Direktur Keuangan & Human Capital Management: Ramlan Nurdiansah

* Direktur Operasi: Yovi Hendra

Di tengah tantangan dan dinamika saat ini, PT PP Presisi Tbk tetap menunjukkan ketahanan kinerja dengan mencatatkan pendapatan konsolidasian mencapai Rp3,9 triliun pada tahun buku 2025, meningkat sekitar 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,8 triliun.