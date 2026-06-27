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10 Saham Ini Babak Belur Pekan Ini, Ada yang Turun hingga 25 Persen

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |15:05 WIB
10 Saham Ini Babak Belur Pekan Ini, Ada yang Turun hingga 25 Persen
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat pelemahan 4,55 persen ke level 5.896. (Foto :Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pendek pekan ini, 22–26 Juni 2026. Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat pelemahan 4,55 persen ke level 5.896.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), terjun bebas sebesar 25 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp1.395 menjadi Rp1.040 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) yang menyusut 18,93 persen ke Rp1.370 dari posisi pekan sebelumnya di Rp1.690.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (27/6/2026), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

1. PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) merosot 25,45 persen ke Rp1.040.
2. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menyusut 24,55 persen ke Rp498.
3. PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) melemah 23,13 persen ke Rp206.
4. PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) tergelincir 21,59 persen ke Rp276.
5. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) tertekan 21,21 persen ke Rp520.
6. PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) terkoreksi 20,63 persen ke Rp500.
7. PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) melemah 19,38 persen ke Rp5.200.
8. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) tergelincir 19,23 persen ke Rp126.
9. PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) turun 19,05 persen ke Rp153.
10. PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) menurun 18,93 persen ke Rp1.370.

(Feby Novalius)

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