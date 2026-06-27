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Hadapi Tantangan 2026, Ini Strategi Jaga Cuan di Bisnis Kapal

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |16:10 WIB
Hadapi Tantangan 2026, Ini Strategi Jaga Cuan di Bisnis Kapal
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menargetkan kinerja keuangan dan operasional tetap stabil pada 2026 di tengah dinamika global. (Foto ;Okezone.com/PTK)
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JAKARTA – PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menargetkan kinerja keuangan dan operasional tetap stabil pada 2026 di tengah dinamika global, dengan strategi utama berupa optimalisasi biaya, peningkatan efisiensi, transformasi digital, serta perluasan pangsa pasar khususnya pada layanan keagenan pelayaran.

Plt. Direktur Utama PTK, Eko Cahyadi, mengatakan perusahaan akan melanjutkan momentum pertumbuhan melalui penguatan bisnis inti, operational excellence, dan inovasi teknologi, sekaligus memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“PTK akan melanjutkan momentum pertumbuhan melalui penguatan bisnis inti, peningkatan operational excellence, transformasi digital, inovasi teknologi, pengembangan bisnis baru, serta implementasi prinsip keberlanjutan untuk mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Eko dalam media briefing di Jakarta, Sabtu (28/6/2026).

Ia menegaskan, strategi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga profitabilitas perusahaan secara berkelanjutan, setelah PTK mencatat kinerja positif sepanjang 2025 dengan pendapatan Rp8,39 triliun dan laba bersih Rp1,32 triliun atau tumbuh 23 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp1,07 triliun.

Menurut Eko, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjaga efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing bisnis di sektor logistik maritim energi.

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