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Kisah Mila Arlinda, Peternak Muda yang Sukses Berawal dari Lima Ekor Domba

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |17:00 WIB
Kisah Mila Arlinda, Peternak Muda yang Sukses Berawal dari Lima Ekor Domba
Mila Arlinda, seorang perempuan muda berusia 28 tahun, berhasil membangun usaha peternakan modern bernama Kerabat Ternak . (Foto :Okezone.com/UGM)
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JAKARTA – Mila Arlinda, seorang perempuan muda berusia 28 tahun, berhasil membangun usaha peternakan modern bernama Kerabat Ternak 1–3 yang kini dikenal luas di berbagai daerah di Jawa Timur. Alumnus Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (Fapet UGM) tahun 2020 ini mulai mengembangkan bisnisnya dari Desa Kebonagung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

Di tengah anggapan bahwa dunia peternakan identik dengan pekerjaan laki-laki dan sulit menghadirkan kesejahteraan, Mila justru membuktikan sebaliknya. Bersama suaminya, Sahroni, ia mengembangkan usaha kambing dan domba yang kini memiliki berbagai lini bisnis, mulai dari penggemukan, pembibitan, ternak perah, hingga penjualan sarana produksi peternakan (sapronak).

Dari usaha yang awalnya sederhana, kini perputaran omzet Kerabat Ternak mencapai ratusan juta rupiah.

“Dulu keluarga sempat ragu ketika saya memilih kuliah peternakan,” kenang Mila saat ditemui di kandang Kerabat Ternak, Tuban, Senin (29/6/2026).

Namun, keraguan itu justru menjadi pemantik semangatnya. Lahir pada 1 Januari 1999 dari keluarga sederhana, ayahnya seorang pengusaha kayu, sementara ibunya ibu rumah tangga, Mila tumbuh dengan karakter pekerja keras dan terbiasa hidup mandiri.

Ketertarikannya pada dunia peternakan sudah muncul sejak remaja. Bahkan sebelum menjadi mahasiswa, tepatnya saat masih duduk di bangku SMA kelas II pada 2014, Mila mulai memelihara lima ekor domba.

Dari kandang kecil itulah perjalanan panjangnya dimulai.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Fapet UGM pada 2020, Mila memutuskan fokus menekuni usaha ternak. Ilmu yang diperoleh selama kuliah tidak hanya berhenti di ruang kelas, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.

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