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Segini Kekayaan Mochtar Riady, Konglomerat yang Hibahkan Tanah Meikarta untuk Negara 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |21:46 WIB
Segini Kekayaan Mochtar Riady, Konglomerat yang Hibahkan Tanah Meikarta untuk Negara 
Mochtar Riady (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Segini kekayaan Mochtar Riady, konglomerat yang hibahkan tanah Meikarta untuk Negara. Mochtar Riady menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, menjadi milik negara.

Lahan itu akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Proses pengerjaan dan pengelolaan nantinya akan diserahkan kepada BUMN di sektor perumahan. Sebagai bagian dari proses hibah tersebut, status kepemilikan lahan juga akan diubah.

Lahan yang saat ini berstatus kepemilikan atas nama PT Lippo Cikarang Tbk akan dialihkan menjadi hak atas nama negara, baik dalam bentuk Hak Pakai (HP) maupun Hak Pengelolaan (HPL), atas nama Kementerian Keuangan.

Kekayaan Pendiri Lippo Group Mochtar Riady dan keluarganya tercatat sebesar USD2,3 miliar atau sekitar Rp 37,5 triliun berdasarkan data Forbes terbaru. 

 

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