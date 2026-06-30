3 Konglomerat Terkaya Indonesia dari Jualan Rokok

JAKARTA - 3 konglomerat terkaya Indonesia dari jualan rokok. Bisnis rokok menjadi salah satu sumber kekayaan yang diraih segelintir orang dan menjadikannya sebagai orang terkaya di Indonesia.

Meskipun sering menuai sorotan karena dampak kesehatannya, bisnis rokok justru menjadi sumber kekayaan luar biasa bagi sejumlah konglomerat di Indonesia.

Mereka membangun kerajaan bisnis dari pabrik rokok yang kini berkembang hingga ke sektor perbankan, properti, hingga teknologi.

Lalu siapa saja mereka? Berikut ini daftar orang terkaya Indonesia pemilik bisnis rokok seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

1. Robert Budi Hartono & Michael Bambang Hartono - PT Djarum

Robert Budi Hartono dan Michael Hartono merupakan kakak beradik yang membangun bisnisnya melalui PT Djarum, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia yang berbasis di Kudus, Jawa Tengah. Perusahaan ini didirikan oleh ayah mereka, Oei Wie Gwan, dan berkembang pesat di tangan kedua putranya.

Selain bisnis rokok, Hartono bersaudara juga dikenal sebagai pemilik saham terbesar di Bank Central Asia (BCA), salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, dan memiliki investasi besar di bidang properti seperti Grand Indonesia serta perhotelan seperti Hotel Kempinski.

Orang terkaya di Indonesia versi Forbes per Juni 2026 ini mempunyai kekayaan USD15 miliar atau Rp268,2 triliun dari kepemilikan saham mayoritas di BCA dan perusahaan rokok Djarum.