Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Strategi Industri Valve Nasional Dorong Transfer Teknologi Migas dan Penguatan TKDN

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |08:34 WIB
Strategi Industri Valve Nasional Dorong Transfer Teknologi Migas dan Penguatan TKDN
Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Joko Hadi Wibowo soal kerja sama Katup Industri Indonesia dan OMS. (Foto: Okezone.com/KII)
A
A
A

JAKARTA - Industri valve nasional menjalin kerja sama lisensi dengan OMS Italia untuk membuka jalan transfer teknologi, peningkatan kualitas manufaktur, hingga penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mendukung sektor minyak dan gas (migas). Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan rekayasa (engineering), sistem mutu, rantai pasok, serta riset dan pengembangan (R&D).

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Joko Hadi Wibowo, menilai kerja sama Katup Industri Indonesia dan OMS merupakan langkah konkret untuk memperkuat kapasitas industri penunjang nasional, khususnya manufaktur valve.

“Kerja sama ini tidak hanya penting dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki makna strategis dalam mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kemampuan produksi dalam negeri, serta daya saing internasional,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Joko menegaskan pemerintah terus mendorong terciptanya swasembada energi melalui empat pilar utama, yakni availability, accessibility, affordability, dan acceptability.

Menurutnya, penguatan industri valve nasional menjadi bagian penting dalam membangun rantai pasok migas yang tangguh karena komponen tersebut berpengaruh langsung terhadap keselamatan operasi, efisiensi sistem, dan kontinuitas pasokan energi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226473//migas-yPSe_large.jpg
Di Balik Kepemilikan 10 Persen Migas, dari Partisipasi Bisnis hingga Penguatan Kapasitas Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/320/3226266//pertamina-oyaA_large.jpg
DEN Ungkap Pertamina Mampu Seimbangkan Penugasan dan Kinerja Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225353//kppu-bfsa_large.jpg
KPPU Cek Dugaan Ketidaksesuaian TKDN Produk Pengendali Hama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3225085//migas-1lAq_large.jpg
Participating Interest 10 Persen Migas, Antara Dividen dan Tanggung Jawab Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/320/3224376//pertamina-Jeug_large.jpg
Pertamina EP Cepu Raup Laba, Siap Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223939//saka-TI2Y_large.jpg
SAKA Kantongi Restu Pengembangan Lapangan Ronggolawe, Target Onstream Akhir 2029
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement