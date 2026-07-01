Strategi Industri Valve Nasional Dorong Transfer Teknologi Migas dan Penguatan TKDN

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Joko Hadi Wibowo soal kerja sama Katup Industri Indonesia dan OMS. (Foto: Okezone.com/KII)

JAKARTA - Industri valve nasional menjalin kerja sama lisensi dengan OMS Italia untuk membuka jalan transfer teknologi, peningkatan kualitas manufaktur, hingga penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mendukung sektor minyak dan gas (migas). Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan rekayasa (engineering), sistem mutu, rantai pasok, serta riset dan pengembangan (R&D).

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Joko Hadi Wibowo, menilai kerja sama Katup Industri Indonesia dan OMS merupakan langkah konkret untuk memperkuat kapasitas industri penunjang nasional, khususnya manufaktur valve.

“Kerja sama ini tidak hanya penting dari sisi bisnis, tetapi juga memiliki makna strategis dalam mendorong penguasaan teknologi, peningkatan kemampuan produksi dalam negeri, serta daya saing internasional,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Joko menegaskan pemerintah terus mendorong terciptanya swasembada energi melalui empat pilar utama, yakni availability, accessibility, affordability, dan acceptability.

Menurutnya, penguatan industri valve nasional menjadi bagian penting dalam membangun rantai pasok migas yang tangguh karena komponen tersebut berpengaruh langsung terhadap keselamatan operasi, efisiensi sistem, dan kontinuitas pasokan energi.