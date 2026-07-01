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Ini Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Magang Nasional 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |22:07 WIB
Ini Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Magang Nasional 2026
Ini jadwal, syarat dan cara daftar Magang Nasional 2026. (Foto: Okezone.com/Kemnaker)
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JAKARTA - Ini jadwal, syarat dan cara daftar Magang Nasional 2026. 

Pemerintah kembali melanjutkan Program Magang Nasional (PMN) pada 2026 sebagai upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja lulusan perguruan tinggi. Program yang diinisiasi pada era Presiden Prabowo Subianto ini memasuki tahun kedua pelaksanaan dengan jumlah peserta dan mitra yang semakin luas.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, program ini dirancang untuk menjembatani lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja.

“Salah satu PR pemerintah adalah bagaimana lulusan S1 setelah lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Karena itu sejak 2025 dan berlanjut tahun ini, Presiden Prabowo melalui Menaker Prof Yassierli meluncurkan Program Magang Nasional,” ujar Teddy. 

Teddy menyebutkan, peserta magang akan menjalani pelatihan selama enam bulan di perusahaan mitra dengan pendampingan mentor. Selama program berlangsung, peserta juga memperoleh uang saku yang besarnya disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota, yakni sekitar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan.

Pada tahun 2025, program ini diikuti sekitar 100.000 peserta. Tahun 2026, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 150.000 peserta yang tersebar di sekitar 8.800 perusahaan BUMN dan swasta.

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