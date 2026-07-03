Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Tarif Listrik Juli 2026 untuk 13 Golongan Pelanggan Nonsubsidi

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |05:12 WIB
Segini Tarif Listrik Juli 2026 untuk 13 Golongan Pelanggan Nonsubsidi
Pemerintah memastikan tarif listrik PT PLN (Persero) bagi pelanggan nonsubsidi pada Triwulan III 2026 atau periode Juli-September 2026 tetap berlaku tanpa kenaikan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memastikan tarif listrik PT PLN (Persero) bagi pelanggan nonsubsidi pada Triwulan III 2026 atau periode Juli-September 2026 tetap berlaku tanpa kenaikan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas perekonomian nasional.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan sejumlah indikator ekonomi makro, meliputi nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 menggunakan realisasi indikator ekonomi makro pada Februari hingga April 2026. Pada periode tersebut, nilai tukar rupiah tercatat Rp16.959,32 per dolar AS, ICP sebesar USD96,12 per barel, inflasi 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), perubahan parameter tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif.

"Namun, demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Bahlil menambahkan, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap dipertahankan. Subsidi listrik masih diberikan kepada pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227913//pltu-4rmI_large.jpg
Cegah Pemadaman Terulang, PLN Modifikasi Semua PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227896//pembangkit-UNJg_large.jpg
PLN Klaim Tak Ada Lagi Pemadaman Bergilir di Jawa Sejak 21 Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/320/3227874//plts-S9fd_large.jpg
Harga Listrik PLTS Berpotensi Naik Imbas Mahal Pembebasan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227552//tarif_listrik-TYc7_large.jpg
Tarif Listrik 13 Golongan Nonsubsidi pada Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/320/3227185//batu_bara-84Nj_large.jpg
DMO dan RKAB Batu Bara Perlu Dievaluasi demi Keandalan Sistem Kelistrikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226974//pln-yLaf_large.jpg
ESDM Pantau Ketat Pasokan Batu Bara ke Pembangkit Cegah Pemadaman Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement